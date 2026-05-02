«Всей командой пели гимн». Майя Дорошко — о победе российских синхронисток на КМ в Китае

«Всей командой пели гимн». Майя Дорошко — о победе российских синхронисток на КМ в Китае
Комментарии

Двукратная чемпионка мира российская синхронистка Майя Дорошко прокомментировала победу сборной России по синхронному плаванию на этапе Кубка мира – 2026 в Китае. Российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе в командных выступлениях.

«Это первая за долгое время наша победа под флагом, разумеется, это очень радостно для меня и для всей команды. Наконец-то было очень приятно стоять на пьедестале и слышать наш гимн. Мы всей командой, разумеется, пели. Несколько человек даже прослезились. Для нас это правда много значит. И мы рады, что наконец-то все ограничения сняты. Не перестану благодарить за это Дмитрия Аркадьевича Мазепина и Федерацию водных видов спорта России.

Чувствую себя уже увереннее в этой программе в группе. Поначалу мне было очень трудно и непривычно в целом из-за того, что я долго не стояла в группе, тем более с новыми правилами. Сейчас уже гораздо легче от старта к старту, то есть после Парижа я уже почувствовала себя уверенной. И сейчас в целом на тренировках я тоже чувствую себя довольно-таки уверенно и не могу сказать, что у меня было какое-то излишнее волнение на прогоне на соревнованиях. Я пыталась сделать всё хорошо, пройти просто свой хороший прогон. Как нам сказала наша тренер Марина Сергеевна Голядкина: «Не надо ничего выдумывать, просто надо сделать как обычно, с головой и хорошо». Собственно, такая была установка, и я надеюсь, что у меня получилось её выполнить», – приводит слова Дорошко «Матч ТВ».

