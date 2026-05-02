Гимнастка Борисова завоевала золотую медаль на Кубке Европы в упражнениях с лентой

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на Кубке Европы – 2026, который проходит с 30 апреля по 3 мая в Баку (Азербайджан).
Борисова завершила соревнования, набрав 28,800 балла. Серебро завоевала стала украинка Таисия Онофрийчук (28,450), замкнула тройку призёров представительница Италии Тара Драгаш (28,350).
Художественная гимнастика. Кубок Европы – 2026. Лента:
1. Мария Борисова (Россия) – 28,800.
2. Таисися Онофрийчук (Украина) – 28,450.
3. Тара Драгаш (Италия) – 28,350.
4. Яница Денёва (Болгария) – 27,700.
5. Вера Туголукова (Кипр) – 27,150.
6. Дарья Веренич (Беларусь) – 27,150.