Российские гимнастки выиграли соревнования с обручами и булавами на Кубке Европы в Баку

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы – 2026, который проходит с 30 апреля по 3 мая в Баку (Азербайджан). В состав команды вошли Алёна Селиверстова, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник, Нелли Реуцкая, Злата Ремчукова и Николь Андрончик. Спортсменки получили за своё выступление 27,250 балла.

Второе место заняла сборная Беларуси с результатом 26,700 балла. Тройку призёров замкнули представительницы Украины (26,500).

Кубок Европы в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

