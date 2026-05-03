Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились финалисты чемпионата мира — 2026 по снукеру

Определились финалисты чемпионата мира — 2026 по снукеру
Комментарии

На чемпионате мира — 2026 по снукеру, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия, сформировалась финальная пара. «Чемпионат» предлагает с ней ознакомиться.

Снукер. Чемпионат мира — 2026. Финальная пара

Шон Мёрфи (Англия) — У Ицзэ (Китай)

Напомним, на стадии полуфинала чемпионата мира Мёрфи победил представителя Шотландии Джона Хиггинса, а Ицзэ обыграл ирландца Марка Аллена.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс. В 2025-м чемпионом мира впервые стал Чжао Синьтун, обыграв в решающем матче турнира валлийца Марка Уильямса.

Материалы по теме
Звездопад на ЧМ-2026 по снукеру. Ронни О’Салливан даже не стал доигрывать свой матч
Звездопад на ЧМ-2026 по снукеру. Ронни О’Салливан даже не стал доигрывать свой матч
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android