Российские синхронисты выиграли две бронзы на этапе КМ в Китае

Российские спортсмены выиграли в воскресенье утром, 3 мая, две бронзы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию, проходящем в Китае.

Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе, набрав 279,5714 балла. Она уступила немке Кларе Блайер, показавшей лучший результат (282,8000), и Василисе Хондошко из Беларуси (282,6151).

Микст-дуэт Арины Тумкиной и Владимира Першина выиграл бронзу в произвольной программе. На пьедестале с наивысшим результатом расположилась китайская пара Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), а за ними — британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблина, набравшие 222,5926 балла.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.

