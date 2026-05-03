Американка Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Двукратная чемпионка Олимпийских игр американская пловчиха Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на турнире в Форт-Лодердейле (США) – 54,33 секунды. Уолш улучшила свой же предыдущий мировой рекорд (54,60) на 0,27 секунды — этот результат она показала на этих же соревнованиях год назад.

Второй на финише стала Клэр Курзан (США), которая показала результат 58,44 секунды. Замкнула тройку лидеров заплыва Одри Дериво (США), которая завершила заплыв за 58,68 секунды.

Стоит отметить, что 23-летняя Уолш уже в четвёртый раз бьёт мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

