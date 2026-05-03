Владимир Никитин установил на Казанском марафоне новый рекорд России

Российский легкоатлет Владимир Никитин установил на Казанском марафоне — 2026 новый рекорд России. Спортсмен завершил дистанцию 42,2 км за 2 часа 8 минут и 9 секунд.

Никитин побил установленный 26 апреля рекорд Дмитрия Неделина. Неделин на престижном марафоне в Германии преодолел дистанцию за 2:08.54. Предыдущий рекорд среди россиян держался 19 лет и принадлежал Алексею Соколову.

Казанский марафон проходит в столице Республики Татарстан с 1 по 3 мая.

Владимир Никитин — один из самых титулованных российских бегунов на средних и длинных дистанциях. За последние годы он установил сразу несколько рекордов России и стал символом нового поколения отечественной лёгкой атлетики.

