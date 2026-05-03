«Я самый счастливый сегодня». Никитин — о новом рекорде России в марафоне

Комментарии

Российский легкоатлет Владимир Никитин, установивший на Казанском марафоне — 2026 новый рекорд России, высказался о своём достижении.

«Во-первых, хочу сказать большое спасибо организаторам и моей команде — команде Никитина. Сегодня они поработали от сердца, по максимуму. Спасибо моей супруге, моей дочке, всем, кто был со мной и болел за меня. Дочка во время подготовки всегда поднимала мне настроение своей улыбкой.

Трасса была непростая: местами был ветер, были неудобные повороты, но всё это некритично. Сегодня случилось всё, чего я боялся за всю подготовку, но марафонцы меня поймут. При этом я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый сегодня.

О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество. Соперники были достойные, первую половину помогали, но на марафоне любые рывки и дёргания могут быть критичны на финише. Такие гонки сейчас очень нужны в России: у нас есть сильные ребята и есть ресурс, чтобы делать быстрые и интересные старты», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

