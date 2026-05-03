Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это не случайность». Директор Казанского марафона Янгиров — о рекорде Никитина

«Это не случайность». Директор Казанского марафона Янгиров — о рекорде Никитина
Комментарии

Директор Казанского марафона Вадим Янгиров прокомментировал победу с рекордом России бегуна Владимира Никитина на соревнованиях. Никитин завершил дистанцию за 2 часа 8 минут и 9 секунд.

«То, что национальный рекорд обновился в столице Татарстана — не случайность. Казань давно доказала, что обладает чемпионской трассой, умеет принимать большие старты и вдохновлять атлетов на личные рекорды. Мы видим, как растёт масштаб наших забегов, и уверены, что Казанский марафон готов по праву стать главным марафоном России.

Сегодня мы увидели по-настоящему яркую спортивную борьбу и выдающийся результат. Александр Ольков не только победил на дистанции 21,1 км, но и установил рекорд трассы, что особенно ценно для финального дня Казанского марафона.

Погода, атмосфера на трассе, поддержка зрителей и высокий уровень подготовки спортсменов сделали этот старт запоминающимся. Для нас важно, что Казанский марафон продолжает развиваться как событие, где встречаются массовый спорт, сильнейшая элита и большая энергия города», – передаёт слова Янгирова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Владимир Никитин установил на Казанском марафоне новый рекорд России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android