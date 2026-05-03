«Это не случайность». Директор Казанского марафона Янгиров — о рекорде Никитина

Директор Казанского марафона Вадим Янгиров прокомментировал победу с рекордом России бегуна Владимира Никитина на соревнованиях. Никитин завершил дистанцию за 2 часа 8 минут и 9 секунд.

«То, что национальный рекорд обновился в столице Татарстана — не случайность. Казань давно доказала, что обладает чемпионской трассой, умеет принимать большие старты и вдохновлять атлетов на личные рекорды. Мы видим, как растёт масштаб наших забегов, и уверены, что Казанский марафон готов по праву стать главным марафоном России.

Сегодня мы увидели по-настоящему яркую спортивную борьбу и выдающийся результат. Александр Ольков не только победил на дистанции 21,1 км, но и установил рекорд трассы, что особенно ценно для финального дня Казанского марафона.

Погода, атмосфера на трассе, поддержка зрителей и высокий уровень подготовки спортсменов сделали этот старт запоминающимся. Для нас важно, что Казанский марафон продолжает развиваться как событие, где встречаются массовый спорт, сильнейшая элита и большая энергия города», – передаёт слова Янгирова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.