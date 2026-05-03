Рекорд Никитина стал для российского марафона первым за 35 лет, установленным внутри РФ

Рекорд легкоатлета Владимира Никитина на Казанском марафоне — 2026 стал первым за 35 лет достижением российских марафонцев, установленным на территории страны.

В 1991 году Яков Толстиков установил рекорд России на Лондонском марафоне, показав время 2:09.17. Спустя шесть лет в рамках марафона в Праге Леонид Швецов финишировал третьим с лучшим для России временем 2:09.16.

Два последующих рекорда также были установлены за пределами России. Алексей Соколов в 2007 году на марафоне в Дублине улучшил достижение Швецова на 7 секунд (2:09.07), а Дмитрий Неделин 26 апреля 2026 года превзошёл предыдущий результат на марафоне в Германии (2:08.54).