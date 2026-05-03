Исполнительный директор ВФЛА: лёгкая атлетика в России выходит на новый уровень

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский прокомментировал рекорд России, который установил Владимир Никитин на Казанском марафоне, отметив, как развитие инфраструктуры и поддержка спортсменов влияют на обновление национальных рекордов.

«То, что рекорды, державшиеся несколько десятилетий, начали падать один за другим – закономерный результат системной работы последнего времени: развития инфраструктуры, поддержки спортсменов, организации крупных стартов внутри России. Лёгкая атлетика в России выходит на новый уровень, а турниры в стране становятся всё более конкурентными», – приводит слова Ярышевского пресс-служба ВФЛА.

Никитин завершил дистанцию 42,2 км за 2 часа 8 минут и 9 секунды, побив рекорд Дмитрия Неделина, который был установлен в конце апреля на марафоне в немецком Дюссельдорфе (2:08.54).

Рекорд Никитина стал для российского марафона первым за 35 лет, установленным внутри РФ
