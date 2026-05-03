Кто станет победителем чемпионата мира — 2026 по снукеру?

На чемпионате мира — 2026 по снукеру, который традиционно проходит в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия, сформировалась финальная пара. Заключительную встречу турнира проведут Шон Мёрфи из Англии и У Ицзэ (Китай).

Напомним, на стадии полуфинала чемпионата мира Мёрфи победил представителя Шотландии Джона Хиггинса, а Ицзэ обыграл ирландца Марка Аллена.

Чемпионат мира по снукеру продлится до 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс. В 2025-м чемпионом мира впервые стал Чжао Синьтун, обыграв в решающем матче турнира валлийца Марка Уильямса.