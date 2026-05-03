Двое российских судей допущены до чемпионата Европы по художественной гимнастике

Российские судьи Ольга Фролова и Ольга Минигалина, обладающие нейтральным статусом, заявлены на ближайший чемпионат Европы и юниорское первенство, которые пройдут в Болгарии с 27 по 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Всего, согласно источнику, на соревнованиях будут работать 65 судей. Фролова будет судьёй в групповых упражнениях гимнасток, Минигалина – в личном первенстве у юниорок и сеньорок.

Российские гимнастки выступают под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе с начала 2024 года. Главным тренером сборной с начала 2025 года является Татьяна Сергаева.

