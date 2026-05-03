Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе КМ в Китае

Комментарии

Россиянки стали победительницами акробатической программы групп на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае. Спортсменки продемонстрировали лучший результат и получили от судей 227,9089 балла. Команду представили восемь синхронисток: Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова, Елена Шабанова.

Два оставшихся места на пьедестале заняли китайские команды. Серебряные призёры набрали 212,9576 балла, бронзовые — 190,2319.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.

