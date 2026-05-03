Рапирист Баранников выиграл серебро на этапе КМ по фехтованию в Стамбуле

Российский рапирист Егор Баранников выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира – 2026 по фехтованию в Стамбуле (Турция).
В финальном бою Баранников уступил итальянскому рапиристу Филиппо Маччи со счётом 8:15. Бронзовыми призёрами этапа стали ещё два итальянца — Томаззо Марини и Джузеппе Франзони.
Стоит отметить, что в 1/4 финала турнира Баранников был сильнее серебряного призёра Олимпийских игр – 2020 россиянина Кирилла Бородачёва.
Фехтование. Кубок мира – 2026. Стамбул (Турция). Рапира, мужчины:
1. Филиппо Маччи (Италия).
2. Егор Баранников (Россия).
3. Томаззо Марини/Джузеппе Франзони (оба – Италия).