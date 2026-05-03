Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Южной Корее

Саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Южной Корее
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира – 2026 в южнокорейском Инчхоне.

В финале соревнований Егорян была сильнее американки Майи Чемберлен, завершив бой со счётом 15:7. Бронзовыми призёрами этапа стали испанка Арасели Наварро и болгарская саблистка Йоанна Илиева. Стоит отметить, что двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заняла шестое место в соревнованиях.

Российские фехтовальщики принимают участие в международных стартах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.

Фехтование. Кубок мира – 2026. Инчхон (Южная Корея). Сабля, женщины:

1. Яна Егорян (Россия).
2. Майя Чемберлен (США).
3. Йоанна Илиева (Болгария)/Арасели Наварро (Испания)...
6. Софья Великая (Россия).

Материалы по теме
Никитин — легенда. Сдержал обещание и побил рекорд России в марафоне
Никитин — легенда. Сдержал обещание и побил рекорд России в марафоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android