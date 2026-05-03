Саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Южной Корее

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира – 2026 в южнокорейском Инчхоне.

В финале соревнований Егорян была сильнее американки Майи Чемберлен, завершив бой со счётом 15:7. Бронзовыми призёрами этапа стали испанка Арасели Наварро и болгарская саблистка Йоанна Илиева. Стоит отметить, что двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заняла шестое место в соревнованиях.

Российские фехтовальщики принимают участие в международных стартах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.

Фехтование. Кубок мира – 2026. Инчхон (Южная Корея). Сабля, женщины:

1. Яна Егорян (Россия).

2. Майя Чемберлен (США).

3. Йоанна Илиева (Болгария)/Арасели Наварро (Испания)...

6. Софья Великая (Россия).