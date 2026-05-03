РК «Енисей-СТМ» уверенно обыграл «ВВА-Подмосковье» в матче чемпионата России — 2026

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска обыграл команду «ВВА-Подмосковье» из Монино в матче 1-го тура чемпионата России — 2026. Встреча завершилась со счётом 54:13.

После первой игры «Енисей-СТМ» занимает в турнирной таблице второе место с четырьмя очками. «ВВА-Подмосковье» располагается на шестом месте, не набрав ни одного очка.

Следующим соперником клуба из Красноярска станет казанская «Стрела-Ак Барс». «ВВА-Подмосковье» в следующем туре сыграет с московским «Динамо».

Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).