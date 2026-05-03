Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

РК «Енисей-СТМ» уверенно обыграл «ВВА-Подмосковье» в матче чемпионата России — 2026

РК «Енисей-СТМ» уверенно обыграл «ВВА-Подмосковье» в матче чемпионата России — 2026
Комментарии

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска обыграл команду «ВВА-Подмосковье» из Монино в матче 1-го тура чемпионата России — 2026. Встреча завершилась со счётом 54:13.

Чемпионат России . Чемпионат России
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
54 : 13
ВВА-Подмосковье
Монино

После первой игры «Енисей-СТМ» занимает в турнирной таблице второе место с четырьмя очками. «ВВА-Подмосковье» располагается на шестом месте, не набрав ни одного очка.

Следующим соперником клуба из Красноярска станет казанская «Стрела-Ак Барс». «ВВА-Подмосковье» в следующем туре сыграет с московским «Динамо».

Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).

Календарь чемпионата России по регби
Турнирная таблица чемпионата России по регби
Материалы по теме
«Динамо» добыло первый трофей в истории! Москвичи вырвали Суперкубок у «Стрелы»
«Динамо» добыло первый трофей в истории! Москвичи вырвали Суперкубок у «Стрелы»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android