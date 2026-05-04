В Москве завершился чемпионат России по настольному теннису — 2026

В Москве завершился чемпионат России по настольному теннису 2026 года. Турнир собрал сильнейших спортсменов страны и подтвердил высокий уровень конкуренции как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. Одной из ключевых особенностей чемпионата стало обновление состава игроков в финале: до решающих матчей дошли спортсмены, ранее не доходившие до этой стадии.

«Чемпионат России 2026 года прошёл на превосходном организационном и спортивном уровне. Итоги турнира подтверждают высокий класс ведущих игроков и серьёзный потенциал молодого поколения», — сказал генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

В женском одиночном разряде в финале встретились представительницы Республики Татарстан — Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова. Тайлакова одержала победу и впервые в карьере стала чемпионкой России в одиночном разряде. Бронзовые медали завоевали Элизабет Абраамян (Нижегородская область) и Валерия Щербатых (Свердловская область).

В мужском финале встретились Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) и Денис Ивонин (Оренбургская область). Сидоренко, первая ракетка России, одержал победу со счётом 4:2 и стал чемпионом России 2026 года, повторив свой результат трёхлетней давности. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Виноградов (Москва) и Максим Гребнев (Ленинградская область).

