Гандболистки и тренер клуба «Ростов-Дон» внесены в базу «Миротворца»*

Девять российских гандболисток и главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В список вошли Юлия Грацкевич, Милана Таженова, Екатерина Левша, Алена Амельченко, Екатерина Зеленкова, Полина Кузнецова, Юлия Бабенко, Ярослава Фролова и тренер Ирина Дибирова.

Спортсменкам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для публикации стала публикация совместного фото спортсменок с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.