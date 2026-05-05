Дмитрий Путилин: летняя Спартакиада объединит все регионы России

С августа по октябрь в Свердловской, Калининградской, Омской, Самарской и Челябинской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан пройдет Спартакиада народов России, которая объединит спортсменов по 43 видам спорта. Свердловская область станет одним из ключевых центров проведения мероприятия. О целях соревнований, их формате и церемонии открытия рассказал генеральный директор АНО «Игры», руководитель региональной исполнительной дирекции Спартакиады 2026 года на территории Свердловской области Дмитрий Путилин.

«По решению президента России Владимира Путина 2026-й объявлен Годом единства народов России. В связи с этим по предложению министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва соревнования пройдут под новым названием — Спартакиада народов России. Всю Спартакиаду курирует Федеральная дирекция спортмероприятий, а АНО «Игры» было определено в качестве региональной исполнительной дирекции соревнований на территории Свердловской области, и мы планируем объединить все регионы России через спорт. Наша общая задача создать праздник спорта, за которым будет следить вся страна», – отметил Путилин.

В соревновательную программу на территории региона включён 21 вид спорта (19 олимпийских), состязания примут 19 объектов в шести муниципалитетах: Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Верхней Пышме, Первоуральске, Богдановиче и Сысертском округе. Центральной точкой Спартакиады станет Екатеринбург, где 8 августа состоится церемония открытия:

«Екатеринбург обладает большим опытом проведения соревнований мирового уровня. Здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу, Международный фестиваль университетского спорта. Однако соревнования Спартакиады примет не только областной центр, но ещё пять населенных пунктов, где создана отличная инфраструктура. Открытие станет главным событием праздничных мероприятий в Свердловской области. Основной темой церемонии будет единство народов России. Сейчас продолжается творческая работа над сценарием. В любом случае планируем, что все семь регионов проведения соревнований будут интегрированы в церемонию», – добавил Путилин.

Общее количество спортсменов Спартакиады превысит 9 тысяч человек, что позволит стать соревнованиям одним из самых массовых стартов в истории российского спорта:

«Сделаем всё возможное, чтобы все жители региона знали, что в августе-октябре в Свердловскую область приедут сильнейшие спортсмены. Билеты будут бесплатными. При этом на всех соревнованиях готовим активности для зрителей», – заключил Путилин.