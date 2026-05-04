Свищёв прокомментировал отказ Канады выдать визы юниорам для участия в ЧМ по кёрлингу

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что отправил в Международную федерацию кёрлинга (WCF) специальное письмо после отказа Канады в выдаче виз российским юниорам для поездки на чемпионат мира в смешанных парах.

«Турнир начинается уже завтра. Мы знаем, что подобные случаи уже происходили с другими спортсменами. Сейчас, даже при допуске с национальной символикой, возникают сложности – некоторые страны создают дополнительные препятствия.

Я уже направил письмо в международную федерацию. Считаю, что страна-организатор обязана обеспечивать не только проведение соревнований, но и все условия для участия спортсменов, включая визовую поддержку и безопасность. В данном случае, на мой взгляд, канадская сторона повела себя некорректно. Международная федерация должна вмешаться и защитить спортсменов», – приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».