У Ицзэ обыграл Шона Мёрфи в финале чемпионата мира — 2026 по снукеру

Завершился финальный матч чемпионата мира по снукера – 2026, который прошёл в легендарном театре «Крусибл» в Шеффилде, Англия. В решающем матче турнира представитель Китая У Ицзэ обыграл англичанина Шона Мёрфи со счётом 18:17.
Отметим, У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру.
Напомним, на стадии полуфинала чемпионата мира Мёрфи победил представителя Шотландии Джона Хиггинса, а Ицзэ обыграл ирландца Марка Аллена.
Чемпионат мира проходил с 18 апреля по 4 мая. Победитель турнира получит € 574 тыс. В 2025-м чемпионом мира впервые стал Чжао Синьтун, обыграв в решающем матче турнира валлийца Марка Уильямса.