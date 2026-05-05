Ольга Брусникина: от гимна на пьедестале слёзы наворачиваются даже у самых стойких

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина высказалась о результатах россиян на этапе Кубка мира в Китае.

«Флаг и гимн на международных соревнованиях даёт уверенность и понимание, что ты не какой-то там изгой, которого по любому поводу могут «пнуть» или наказать. Мы чувствовали себя полноправными участниками соревнований. Это уверенность в завтрашнем дне и гордость, ведь, когда слушаешь гимн на пьедестале, слёзы наворачиваются даже у самых стойких», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.

«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
