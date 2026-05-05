Глава Федерации синхронного плавания рассказала о реакции соперников на возвращение России

Глава Федерации синхронного плавания России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина рассказала о реакции соперников на возвращение россиян с флагом и гимном.

«С возвращением символики нас никто не поздравлял. Но мы очень долго ждали этого момента, Кубок мира стал первым за пять-шесть лет турниром, где прозвучал наш гимн. Даже до отстранения, на Олимпиаде-2021 в Токио, его тоже не было. Для нас это было особой гордостью — добиться золота, чтобы все участники соревнования приветствовали наш флаг и гимн стоя. Никто персонально не подходил поздравлять, но уважение со стороны соперников чувствовалось», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.