Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФСПР Брусникина: судьи не боятся ставить Россию первой, в Лос-Анджелесе будет борьба

Глава ФСПР Брусникина: судьи не боятся ставить Россию первой, в Лос-Анджелесе будет борьба
Комментарии

Глава Федерации синхронного плавания России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина высказалась о перспективах сборной России на Олимпийских играх — 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Наш тренерский штаб не побоялся отправиться на соревнования домой к своему главному сопернику — в Китай. Это очень серьёзный и смелый шаг, он был оправдан. В некоторых дисциплинах нашей команде удалось обыграть действующих чемпионов мира, и это хороший задел для будущих соревнований.

Многие судьи отметили, что команда выросла, стала сильной. Наш вид спорта довольно предвзятый — есть человеческий фактор и иногда сложно сменить определённую линию. Но многие судьи на Кубке мира не побоялись поставить Россию на первое место, несмотря на то что мы соревновались с действующими чемпионами мира у них на родине. Это хороший сигнал к тому, что даже на Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет серьёзная и напряжённая борьба. Надеюсь, мы туда отберёмся и поедем выступать», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android