Глава ФСПР Брусникина: судьи не боятся ставить Россию первой, в Лос-Анджелесе будет борьба

Глава Федерации синхронного плавания России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина высказалась о перспективах сборной России на Олимпийских играх — 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Наш тренерский штаб не побоялся отправиться на соревнования домой к своему главному сопернику — в Китай. Это очень серьёзный и смелый шаг, он был оправдан. В некоторых дисциплинах нашей команде удалось обыграть действующих чемпионов мира, и это хороший задел для будущих соревнований.

Многие судьи отметили, что команда выросла, стала сильной. Наш вид спорта довольно предвзятый — есть человеческий фактор и иногда сложно сменить определённую линию. Но многие судьи на Кубке мира не побоялись поставить Россию на первое место, несмотря на то что мы соревновались с действующими чемпионами мира у них на родине. Это хороший сигнал к тому, что даже на Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет серьёзная и напряжённая борьба. Надеюсь, мы туда отберёмся и поедем выступать», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.