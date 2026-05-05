Брусникина ответила, как будет формироваться состав сборной России на чемпионат Европы

Глава Федерации синхронного плавания России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина ответила, как будет формироваться состав сборной России на чемпионат Европы.

«До чемпионата Европы ещё есть время, главный тренер проведёт аналитическую работу и посмотрит на выступления. Наверное, чуть позже процесс выбора состава будет запущен. Каким образом — озвучит Светлана Ромашина. Это будет правильно, она же главный тренер (улыбается)», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку допуска россиян с национальной символикой до 1 сентября.