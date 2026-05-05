Тренер российских синхронисток поделилась эмоциями от первого старта с флагом и гимном

Тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина высказалась о первом международном старте, где россияне выступали с флагом и гимном.

«Мы очень рады результатам. Для многих спортсменов это первый старт под флагом и гимном, что давало больше энергии, больше ответственности и впечатлений. Очень хотелось побеждать — и спортсменам, и тренерам. Это очень хорошо ощущалось. И, конечно, услышать гимн на пьедестале было ещё большей мотивацией и целью. Спортсмену всегда хочется слышать свой гимн, петь его. Мы всегда чувствуем, что страна за нами. Но когда есть символика и гимн, эта ответственность и радость за победу ощущается ещё сильнее», — сказала Голядкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.