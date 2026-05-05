Тренер российских синхронисток: дружественные страны рады нашему полноценному возвращению

Тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала, как участие в Кубке мира в Китае поможет команде в подготовке к чемпионату Европы.

— Особо не обсуждали с соперниками возвращение российской символики на мировые соревнования. Но многие дружественные страны отмечали, что они очень рады нашему полноценному возвращению.

— Что дал этап Кубка мира в Китае в подготовке к чемпионату Европы?
— Мы встретились с нашими основными соперниками — со сборной Китая. В одной из программ удалось их победить. Это самая главная на сегодняшний день победа, она дала нам уверенность в своих силах. Будем готовиться. Это была хорошая подготовка перед чемпионатом Европы: мы показали все групповые и индивидуальные программы, посмотрели, какие оценки нам ставят. Есть время что-то подредактировать и уже на чемпионате Европы выйти максимально уверенно, — сказала Голядкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

