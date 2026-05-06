«Маленькая победа». Ромашина — о прогрессе оценок россиян на этапе Кубка мира в Китае

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина назвала маленькой победой оценки российских синхронистов на этапе Кубка мира в Китае в сравнении с прошлым годом.

— Синхронное плавание, как ни крути, субъективный вид спорта. Не почувствовали ли вы, что судьи к нам немного предвзято относились или всё прошло в штатном режиме?

— Не хочется негативно комментировать этот вопрос. Тем более мы умышленно ехали именно на соревнования в Китай, к нашим основным соперникам, понимали, что победы и медали на блюдечке никто сразу не отдаст, и также нужно понимать, что за время нашего отсутствия пропала насмотренность к нашим спортсменам, появились новые, современные тенденции. Конечно, мы уже проанализировали оценки, и если до этого можно было сказать, что в прошлом году мы по всем оценкам проигрывали, то сейчас уже появляются судьи, которые готовы ставить нас не просто вровень [с топовыми сборными], но и выше. Это тоже маленькая победа, потому что синхронное плавание, как вы и сказали, субъективный вид спорта, и на восстановление своего места и статуса нужно время.

Если говорить про акробатическую программу, то тут судьи по артистизму нас поставили выше. Это, наверное, самая красивая, дорогая и жирная точка, которая только могла бы быть. Именно по оценкам и по результату, что получилось победить, — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

Напомним, 13 апреля стало известно, что World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных стартов под эгидой организации с флагом и гимном страны.