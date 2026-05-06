В Сириусе стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК ФЕСТ»

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССКФЕСТ» проходит уже в девятый раз и с каждым годом он объединяет всё больше регионов России. 4 мая прошла традиционная церемония открытия на главной сцене «Сириус Арены». Проект «АССК ФЕСТ» реализуется с 2018 года. В текущем году мероприятие традиционно объединяет сразу несколько направлений: от спортивных соревнований до образовательных интенсивов. Студенческие спортивные клубы страны поборются за звание сильнейших, а активисты и медиаспециалисты смогут повысить свои компетенции. Фестиваль собрал 1500 участников из 60 регионов России. В мероприятиях принимают участие делегации из 116 образовательных организаций, а также делегация Республики Абхазия из Абхазского государственного университета.

На церемонии открытия директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов зачитал приветственное слово от Министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва:

«Фестиваль ежегодно объединяет активных, энергичных и инициативных молодых людей со всей страны. Его программа, включающая образовательные, спортивные и культурные мероприятия, создает условия для обмена опытом и реализации новых проектов. Желаю всем участникам успеха, а также веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет!».

К участникам также обратился председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов, кавалер медали «За отвагу», заслуженный мастер спорта России Владимир Минеев:

АССК России неизменно будет делать всё, чтобы воспитывать истинных патриотов нашей страны. Мы делаем это через спорт и учёбу, каждый из вас –прекрасный пример этого гармоничного сочетания. Сегодня, когда наши ребята защищают Родину на фронте, вся студенческая спортивная молодёжь объединяется вокруг ценностей патриотизма и любви ĸ Родине. Ведь патриотизм – это не чувство гордости, а потребность гордиться Россией».

Событие продлится до 8 мая. Внутри Фестиваля – образовательно-деловая программа от Академии АССК России с участием экспертов, олимпийских чемпионов, именитых и медийных спортсменов, топовых спортивных функционеров. Также впервые в рамках АССК ФЕСТапроходит Медиашкола АССК России для тех, кто делает спорт ярче в медиапространстве. Программа этого направления включает лекции, мастер-классы и практические задачи на решение реальных кейсов.

Также участников и гостей Фестиваля ждут традиционные финалы всероссийских проектов АССК России: конкурсная программа «Битва болельщиков», соревнования в рамках «УниверЛиги ГТО», киберспортивные игры, конкурсная программа «Топ-100», а также развлекательно-досуговая часть.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта АССК ФЕСТ проводится в рамках Национального молодёжного фестиваля студенческих спортивных лиг.

Организаторами Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК ФЕСТ» выступают Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», администрации федеральной территории «Сириус», Образовательного Фонда «Талант и успех».