Вице-президенту ФГР Николаю Макарову присвоен нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус вице‑президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Николаю Макарову. Об этом сообщил ТАСС.

Примечательно, что в начале 2024 года Макарову было отказано в получении такого статуса. В ответ на это решение он весной того же года подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). С 1 октября 2024 года Николай Макаров занимает должность вице‑президента Федерации гимнастики России, где он отвечает за направление прыжков на батуте. До назначения на эту должность Макаров являлся президентом Федерации прыжков на батуте России.

В феврале 2026 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе 10 российских спортсменов и 7 представителей тренерского штаба и персонала.