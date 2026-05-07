Борисова укрощала ленту, Савинова посылала сердечки. Лучшие фото с Кубка Европы

С 30 апреля по 3 мая в Баку (Азербайджан) проходил Кубок Европы по художественной гимнастике.

Российская команда победила в медальном зачёте, завоевав 10 наград: семь золотых, две серебряные и одну бронзовую. Юниорки Ксения Савинова и Яна Заикина завоевали четыре медали, а также командное золото в кросс-баттле. Мария Борисова стала лучшей в упражнении с лентой, Арина Ковшова стала первой в упражнении с мячом и второй — с обручем.

Команда в групповых упражнениях завоевала золото в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав, а также бронзу в кросс-баттле.

Лучшие фото с Кубка Европы по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.