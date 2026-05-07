Опубликована программа спортивных игр ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум, который пройдёт с 3 по 6 июня, объединит деловые события и масштабную спортивную повестку. Более 10 видов спорта представлены в программе Спортивных игр ПМЭФ-2026, а три спортивные сессии включены в деловую программу Форума.

Программу Игр откроет международная многодневная велогонка «Золото Ладоги», которая пройдёт с 26 по 31 мая по дорогам Республики Карелия и Ленинградской области и финиширует в Санкт-Петербурге. Помимо противостояния ведущих профессионалов, в велогонку включены зачёты для корпоративных команд, мужских и женских любительских клубов.

«Форум традиционно выступает площадкой для продвижения интересов российского спорта. Мероприятия Спортивных игр и деловые сессии посвящены возвращению сборных России, популяризации любительского спорта и здорового образа жизни, расширению взаимодействия спорта и бизнеса. Спортивная повестка ПМЭФ ориентирована на поиск решений, направленных на дальнейшее развитие экосистемы российского спорта и укрепление международного сотрудничества. Предложенные инициативы затем будут обсуждаться на ключевом спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдёт с 21 по 23 октября в Красноярске», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

IV церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» состоится 3 июня. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Форума.

Утренние мероприятия совместят спорт и туризм. Традиционному забегу по центру Санкт-Петербурга в этом году исполнится 10 лет. 4 июня участники ПМЭФ и жители города вновь выйдут на старт у Исаакиевского собора. Заряд бодрости на деловую программу и эстетическое удовольствие гарантированы. Увидеть достопримечательности с воды смогут участники утренней прогулки на сапах по каналам, которая состоится 6 июня.

Подзарядиться энергией после деловой программы участники Форума также смогут на спортивных аренах.

Команда «Политика» во главе с легендарным Вячеславом Фетисовым будет защищать титул победителя турнира «Фонбет. Кубок Росконгресса» по хоккею. В этом году турнир посвящён 80-летию ХК СКА. Турнир Вечерней лиги настольного тенниса откроет вице-спикер Государственной Думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков. Кубок Росконгресса по паделу пройдёт в одном из новых клубов Санкт-Петербурга.

Традиционный Кубок ПМЭФ по конному спорту пройдёт в олимпийской дисциплине «выездка» – высшей школе верховой езды. Кубку ПМЭФ будут предшествовать 14 отборочных турниров, которые при поддержке Фонда Росконгресс состоятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Вологде, Республике Крым и Самарской области.

Обсудить итоги Форума в неформальной обстановке можно будет на турнирах по гольфу, теннису и парусному спорту. Кроме этого, два спортивных мероприятия пройдут в Москве, предваряя программу Игр. 30 мая состоятся Кубок органов государственной власти по футболу и Кубок радио «Монте-Карло» по гольфу.