Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«Ситуация с Олимпийским комитетом России отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом Беларуси. НОК Беларуси — действующий член МОК, который соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вёл конструктивный диалог с МОК по поводу отстранения, но остаётся отстранённым, Комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассмотрение этого дела», — говорится в заявлении организации.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования.