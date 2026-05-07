МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий. Сегодня Исполнительный совет МОК отменил рекомендованные условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении Беларуси и белорусских спортсменов, включая защитные меры», — говорится в заявлении организации.