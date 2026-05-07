Михаил Дегтярёв: процесс восстановления ОКР в правах явно затянулся

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с затянувшимся рассмотрением вопроса о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения на спортсменов Беларуси.

«Исполком Международного олимпийского комитета снял все ограничения с белорусских спортсменов. Мы приветствуем это решение в отношении союзной республики и ожидаем, что оно станет прологом к аналогичному решению и по Олимпийскому движению России. Вместе с тем мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его.

Напомню, ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК. Увязывание решения по восстановлению ОКР с любыми, не относящимися к делу, вопросами неприемлемо.

Процесс восстановления явно затянулся, никаких оснований для этого мы не видим. Особенно с учётом позитивной динамики по допуску на международные соревнования российских юниоров в более чем 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов, кикбоксёров, борцов самбо и ММА, а также ряда других видов спорта во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Флаг России с начала 2026 года поднимался более 80 раз на мировых и европейских чемпионатах, Кубках и первенствах.

Минспорта и ОКР продолжат энергичную дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению в правах всех российских спортсменов», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.