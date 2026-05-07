Кирсти Ковентри сообщила, что летние виды спорта не будут включены в программу зимних ОИ

Кирсти Ковентри сообщила, что летние виды спорта не будут включены в программу зимних ОИ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что летние виды спорта не будут включены в программу зимних Олимпиад.

«Никаких летних видов спорта не будет в программе зимней Олимпиады», – приводит слова Ковентри ТАСС.

МОК инициировал создание специальной рабочей группы, одним из вопросов работы которой стал процесс пересмотра программ Олимпийских игр. В частности, группа решала вопрос о включении видов спорта из летней Олимпиады в состав программы зимних Игр.

Ранее МОК рекомендовал снять ограничения на участие в международных стартах со спортсменов Беларуси и оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР).

