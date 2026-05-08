В Кремле отреагировали на решение МОК оставить в силе приостановку членства ОКР

Комментарии

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о продлении отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Разочарованы этим решением.

Юридическая комиссия МОК продолжит работу по этому вопросу, по возвращению России в олимпийскую семью. Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом, будем работать дальше, в том числе будем работать и на уровне отдельных федераций», – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить белорусских спортсменов до стартов без особых условий, однако оставил в силе решение по отстранению россиян и ОКР.

