Поль Манье выиграл первый этап «Джиро д'Италия», Александр Власов — 16-й

Французский велогонщик Поль Манье стал победителем первого этапа гонки «Джиро д'Италия», проходившего в Болгарии. Спортсмен преодолел дистанцию 147 км за 3 часа 21 минуту 8 секунд.

Вторым финишировал датчанин Тобиас Лунд Андресен, тройку лидеров замкнул Итан Вернон из США. Россиянин Александр Власов завершил этап на 16-м месте. Отметим, за 700 м до финиша случился крупный завал спортсменов.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она пройдёт с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, следующие два также пройдут в этой стране. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.

