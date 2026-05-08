Чемпионку России среди юниоров по спортивной борьбе дисквалифицировали из-за допинга

Валерия Пухаева, чемпионка России среди юниоров по спортивной борьбе, получила дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Согласно заявлению РУСАДА, в организме Пухаевой был найден лигандрол, запрещённый с текущего года Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Срок дисквалификации спортсменки составит три года.

В феврале текущего года Пухаева выиграла золото юниорского чемпионата России в весовой категории до 59 кг.

Помимо Пухаевой, сегодня, 8 мая, РУСАДА объявило о дисквалификации ещё нескольких спортсменов: Дарьи Зориной (лёгкая атлетика), Софьи Ачитаевой (тяжёлая атлетика), Серикбая Жанабекова (дзюдо).

