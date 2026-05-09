Триатлонистка Рясова выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Чэнду

Российская триатлонистка Валентина Рясова стала серебряным призёром этапа Кубка мира в Чэнду (Китай). Россиянка проплыла 750 м, проехала 19,4 км на велосипеде и пробежала 5 км за 55 минут 27 секунд.

Рясова финишировала в одно время с олимпийской чемпионкой – 2024 в смешанной эстафете немкой Лаурой Линдеман, однако фотофиниш отдал победу представительнице Германии. Бронзовым призёром стала британка Кейт Во, которая проиграла победительнице на финише одну секунду.

Триатлон. Кубок мира – 2026.Чэнду (Китай), женщины:

1. Лаура Линдеман (Германия).

2. Валентина Рясова (Россия).

3. Кейт Во (Великобритания).