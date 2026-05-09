Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнаст Миронов заявил, что не выступит в Бундеслиге из-за ситуации с Мельниковой

Гимнаст Миронов заявил, что не выступит в Бундеслиге из-за ситуации с Мельниковой
Комментарии

Лидер мужской сборной России по гимнастике Даниел Маринов сообщил, что российские спортсмены не примут приглашение на клубный чемпионат Германии из‑за ситуации, сложившейся вокруг гимнастки Ангелины Мельниковой в конце ноября. В 2025 году её не пригласили участвовать в финале Бундеслиги из политических соображений.

«Когда мы были на этапе Кубка мира в Баку, один из тренеров, который связан как-то с немецкой Бундеслигой, подходил ко мне и спрашивал, выступаю ли я. Я сказал, что вообще ни разу не выступал и, конечно, хотел бы. Но я думаю, что после ситуации с Ангелиной, когда с ней поступили не очень красиво, пока мы не будем выезжать на такие соревнования, как Бундеслига», — приводит слова Миронова ТАСС.

Материалы по теме
Двое российских судей допущены до чемпионата Европы по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android