Гимнаст Миронов заявил, что не выступит в Бундеслиге из-за ситуации с Мельниковой

Лидер мужской сборной России по гимнастике Даниел Маринов сообщил, что российские спортсмены не примут приглашение на клубный чемпионат Германии из‑за ситуации, сложившейся вокруг гимнастки Ангелины Мельниковой в конце ноября. В 2025 году её не пригласили участвовать в финале Бундеслиги из политических соображений.

«Когда мы были на этапе Кубка мира в Баку, один из тренеров, который связан как-то с немецкой Бундеслигой, подходил ко мне и спрашивал, выступаю ли я. Я сказал, что вообще ни разу не выступал и, конечно, хотел бы. Но я думаю, что после ситуации с Ангелиной, когда с ней поступили не очень красиво, пока мы не будем выезжать на такие соревнования, как Бундеслига», — приводит слова Миронова ТАСС.