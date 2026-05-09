Каноист Свинарёв выиграл золото на этапе Кубка мира в Венгрии на дистанции 200 м

Российский каноист Сергей Свинарёв одержал победу на дистанции 200 м на этапе Кубка мира — 2026 в Сегеде (Венгрия). Свинарёв пересёк финишную черту, показав результат 38,05 секунды.

Серебро выиграл представитель Узбекистана Артур Гулиев (38,17), замкнул тройку призёров испанский каноист Пабло Грана (38,30). Стоит отметить, что четвёртым на финише стал ещё один россиянин Александр Боц (38,96).

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира – 2026. Сегеда (Венгрия). Каноэ, 200 м. Мужчины:

1. Сергей Свинарёв (Россия) – 38,05.
2. Артур Гулиев (Узбекистан) – 38,17.
3. Пабло Грана (Испания) – 38,30.
4. Александр Боц (Россия) – 38,96.

