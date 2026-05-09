«9 Мая — святой день для России». Михаил Дегтярёв поздравил всех с Днём Победы

«9 Мая — святой день для России». Михаил Дегтярёв поздравил всех с Днём Победы
Глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярёв обратился с поздравлением по случаю Дня Победы.

«9 Мая – святой день для России. В нашей стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война, все внесли свой вклад в общую Победу, нередко ценой жизни. Но даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа. Футбольные матчи в осаждённых городах, всесоюзные турниры, спортивное вещание – всё это поднимало дух народа.

Спортсмены были в первых рядах среди тех, кто встал на защиту страны. В самый тяжёлый период Великой Отечественной войны инфизкультовцы обороняли подступы к столице, а студенты и преподаватели Ленинградского университета физкультуры имени Лесгафта ушли на фронт практически в полном составе. За этот подвиг вуз получил орден Красного Знамени.

Из атлетов была сформирована прославленная Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР, проводившая смелые операции в тылу противника, они же совершили легендарное восхождение на Эльбрус, во время которого альпинисты сорвали с высочайшей вершины Европы нацистские флаги. Всё это укрепляло уверенность в Победе.

Спустя многие десятилетия мы помним эти и другие подвиги, гордимся именами победителей и благодарим наших предков. От всего спортивного сообщества желаю всем ветеранам, детям войны, всем, кто испытал на себе тяготы этого страшного времени, всем, кто чтит их подвиг, долгих лет жизни, веры, надежды и любви», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

