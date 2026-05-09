Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге ФИФА
Комментарии

Мужская сборная России по футзалу сохранила седьмое место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован пресс-службой организации.

Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, на втором месте находятся футболисты Португалии. Замыкает тройку лидеров сборная Испании. Стоит отметить, что сборная Казахстана поднялась на одно место, заняв восьмую позицию и обойдя Украину.

Футзал. Рейтинг сборных ФИФА (мужчины):

1. Бразилия.
2. Португалия.
3. Испания.
4. Аргентина
5. Иран.
6. Марокко.
7. Россия.
8. Казахстан.
9. Украина.
10. Франция.

Сборная России не принимает участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года.

Материалы по теме
6 самых известных атлетов, которые сменили вид спорта и стали чемпионами
6 самых известных атлетов, которые сменили вид спорта и стали чемпионами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android