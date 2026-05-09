Сборная России по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге ФИФА

Мужская сборная России по футзалу сохранила седьмое место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован пресс-службой организации.

Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, на втором месте находятся футболисты Португалии. Замыкает тройку лидеров сборная Испании. Стоит отметить, что сборная Казахстана поднялась на одно место, заняв восьмую позицию и обойдя Украину.

Футзал. Рейтинг сборных ФИФА (мужчины):

1. Бразилия.

2. Португалия.

3. Испания.

4. Аргентина

5. Иран.

6. Марокко.

7. Россия.

8. Казахстан.

9. Украина.

10. Франция.

Сборная России не принимает участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года.