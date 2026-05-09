Сборная России по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге ФИФА

Мужская сборная России по футзалу сохранила седьмое место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован пресс-службой организации.
Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, на втором месте находятся футболисты Португалии. Замыкает тройку лидеров сборная Испании. Стоит отметить, что сборная Казахстана поднялась на одно место, заняв восьмую позицию и обойдя Украину.
Футзал. Рейтинг сборных ФИФА (мужчины):
1. Бразилия.
2. Португалия.
3. Испания.
4. Аргентина
5. Иран.
6. Марокко.
7. Россия.
8. Казахстан.
9. Украина.
10. Франция.
Сборная России не принимает участия в официальных международных матчах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года.