Дмитрий Морозов стал главным тренером сборной России по дзюдо

Новым главным тренером сборной России по дзюдо стал 52‑летний специалист Дмитрий Морозов. Соответствующее решение приняла Федерация дзюдо России (ФДР), о чём сообщила в официальном пресс‑релизе.

Морозов сменил Виталия Макарова, покинувшего пост по семейным обстоятельствам.

Среди достижений Морозова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1998 года и участие в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В 2016 году Европейский союз дзюдо признал его лучшим мужским тренером года.

Виталий Макаров — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России по дзюдо, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах, чемпион мира 2001 года, а также двукратный призёр чемпионатов Европы.