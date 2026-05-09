Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Астане

Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Астане
Комментарии

На турнире «Большого шлема» в Астане российский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл золото. В финале весовой категории до 73 кг он одержал победу над итальянцем Фабио Базиле. Кроме того, серебро в категории до 63 кг среди женщин досталось Дали Лилуашвили.

Данил Лаврентьев — российский дзюдоист и самбист, мастер спорта страны, родившийся 11 апреля 2003 года в Кургане, чемпион Европы 2025-го в категории до 73 кг, вице-чемпион Европы 2024 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2025-го в смешанных командных соревнованиях. Обладатель серебряной медали турнира серии «Большой шлем» в Улан‑Баторе (2023), бронзовой — в Абу‑Даби (2024), двукратный финалист «Большого шлема» в Ташкенте (2024 и 2025) и победитель Гран-при в Португалии (2024).

Материалы по теме
Наши с флагом и гимном на ЧЕ по дзюдо! Как россияне возвращаются на мировую арену?
Наши с флагом и гимном на ЧЕ по дзюдо! Как россияне возвращаются на мировую арену?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android