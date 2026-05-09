Дзюдоист Лаврентьев выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Астане

На турнире «Большого шлема» в Астане российский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл золото. В финале весовой категории до 73 кг он одержал победу над итальянцем Фабио Базиле. Кроме того, серебро в категории до 63 кг среди женщин досталось Дали Лилуашвили.

Данил Лаврентьев — российский дзюдоист и самбист, мастер спорта страны, родившийся 11 апреля 2003 года в Кургане, чемпион Европы 2025-го в категории до 73 кг, вице-чемпион Европы 2024 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2025-го в смешанных командных соревнованиях. Обладатель серебряной медали турнира серии «Большой шлем» в Улан‑Баторе (2023), бронзовой — в Абу‑Даби (2024), двукратный финалист «Большого шлема» в Ташкенте (2024 и 2025) и победитель Гран-при в Португалии (2024).