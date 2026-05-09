Россияне выиграли золото в каноэ‑четвёрках на этапе Кубка мира в Венгрии

Российские каноисты стали победителями в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Сегеде (Венгрия). В состав команды вошли Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Они преодолели дистанцию за 1.29,97 секунды.

Вторыми стали китайские спортсмены, отставшие от лидеров на 0,29. Тройку замкнули представители Венгрии (+1,96).

Ранее на этапе Кубка мира в Сегеде российский каноист Сергей Свинарёв победил на дистанции 200 метров, а Захар Петров — на дистанции 1000 метров.

Соревнования в Сегеде завершатся в воскресенье, 10 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.