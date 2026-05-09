Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне выиграли золото в каноэ‑четвёрках на этапе Кубка мира в Венгрии

Россияне выиграли золото в каноэ‑четвёрках на этапе Кубка мира в Венгрии
Комментарии

Российские каноисты стали победителями в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Сегеде (Венгрия). В состав команды вошли Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Они преодолели дистанцию за 1.29,97 секунды.

Вторыми стали китайские спортсмены, отставшие от лидеров на 0,29. Тройку замкнули представители Венгрии (+1,96).

Ранее на этапе Кубка мира в Сегеде российский каноист Сергей Свинарёв победил на дистанции 200 метров, а Захар Петров — на дистанции 1000 метров.

Соревнования в Сегеде завершатся в воскресенье, 10 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Каноист Свинарёв выиграл золото на этапе Кубка мира в Венгрии на дистанции 200 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android