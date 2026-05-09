На втором этапе «Джиро д'Италия» произошёл массовый завал за 22 км до финиша

На втором этапе велогонки «Джиро д'Италия» за 22 км до финиша случился массовый завал. Его причиной послужила дождливая погода в Болгарии, где проходят соревнования. Гонка была остановлена и позднее продолжена за 18 км до финишной черты. Предположительно, в завале пострадали около 20 велогонщиков, некоторые спортсмены вылетали через отбойники.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, откуда во время второго этапа спортсмены переезжают в Велико-Тырново. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.

