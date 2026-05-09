Гильермо Томас Силва выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Уругвайский велогонщик Гильермо Томас Силва стал победителем второго этапа велогонки «Джиро д'Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 221 км за 5 часов 39 минут 25 секунд.

Вторым финишировал представитель Германии Флориан Шторк, тройку лидеров замкнул Джулио Чикконе.

Днём ранее победителем первого этапа «Джиро д'Италия» стал Поль Манье.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, откуда во время второго этапа спортсмены переезжают в Велико-Тырново. Суммарно за 21 этап участники преодолеют 3459 км.

